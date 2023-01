Ultimatum France sur Netflix : les épisodes scénarisés ? Face aux doutes, une candidate phare réagit

Ultimatum France : on se marie on s'est fini cartonne sur Netflix depuis le 30 décembre 2022. Cette nouvelle télé-réalité se classe régulièrement dans le Top 10 de la plateforme de streaming. L'émission est une sorte d'Ile de la Tentation des temps modernes. Six couples, dans lesquels un des membres veut absolument se marier, viennent tester leur amour. Après avoir passé trois semaines avec un autre partenaire, ils doivent prendre une lourde décision : soit ils se marient, soit ils se séparent.

Depuis qu'il est diffusé, le programme est très commenté sur les réseaux sociaux et Scott, l'un des candidats, prend particulièrement cher. "Il est tellement culotté, un vrai chien...", "Un belle ordure le Scott", "Que Dieu nous épargne toutes d'un homme comme Scott", "Mais Scott c'est vraiment un p*tain de c*nnard", peut-on notamment lire à son sujet sur Twitter. Mais beaucoup d'internautes partagent également leurs doutes sur la sincérité des participants et ils sont nombreux à penser que les épisodes sont scénarisés.

"On n'est pas des acteurs les gars"

Depuis que la télé-réalité est en ligne, les candidats sont de plus en plus suivis sur les réseaux sociaux. C'est le cas de Romane, qui ne passe pas inaperçue dans la série, car plusieurs participants, pourtant déjà en couple, sont tombés sous son charme. Récemment, elle s'est prêtée au jeu des questions/réponses avec ses abonnés Instagram et la question qui fâche lui a évidemment été posée.