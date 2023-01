"Une belle ordure", "c*nnard"... Ce candidat d'Ultimatum France (Netflix) écoeure les internautes et se fait allumer sur Twitter

En ce début d'année 2023, une émission de télé-réalité tire son épingle du jeu. Ultimatum France : on se marie ou c'est fini est parvenue à se hisser dans le top 10 des plus grands succès de Netflix.

Quel concept derrière Ultimatum France sur Netflix ?

Ultimatum France : on se marie ou c'est fini est portée par six couples d'anonymes. Ceux-ci, jugés indécis, reçoivent un ultimatum : soit ils se marient, soit ils se séparent. Avant de livrer son choix final, chaque candidat est amené à passer trois semaines avec un autre partenaire.

Les cinq premiers épisodes d'Ultimatum France : on se marie ou c'est fini ont été mis en ligne le vendredi 30 décembre. Ils ont été suivis de cinq autres une semaine plus tard. A l'heure où nous écrivons ces lignes, l'émission de télé-réalité est classée à la dixième place des programmes les plus vus de Netflix en France.

L'un des candidats d'Ultimatum France : on se marie ou c'est fini n'a particulièrement pas laissé indifférents les abonnés de la plateforme. Il s'agit de Scott. Le Belge, qui est entré en couple avec Lindsay, a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes se sont agacés de son attitude et ils n'ont pas manqué de le fracasser.

Les internautes excédés par Scott

"Je ne comprends vraiment pas ce que Lindsay fout avec Scott, c'est un mec irrespectueux" lâche une internaute sur Twitter. Une autre téléspectatrice de la nouvelle émission de télé-réalité de Netflix s'est dite agacée par chaque instant où le candidat belge prend la parole.