Coronavirus : la Nouvelle-Calédonie, premier territoire français déconfiné... dès aujourd'hui !

La Nouvelle-Calédonie en déconfinement avant la métropole

Alors que le déconfinement avec des règles devra se faire le 11 mai 2020 en France métropolitaine, la Nouvelle-Calédonie est déconfinée dès ce lundi 20 avril 2020. La collectivité française comptait 18 cas de Covid-19 au total, qui ont tous été importés, et dont 15 sont désormais guéris. Grâce à (ou à cause de, ça dépend de quel côté vous vous placez) ce petit nombre de personnes atteintes du Covid-19 et du grand nombre de guérisons, le déconfinement a été décrété.

C'est Thierry Santa, président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui avait annoncé dans une déclaration solennelle du jeudi 16 avril 2020 le déconfinement de la Nouvelle-Calédonie dès le 20 avril : "Chaque jour qui passe nous laisse penser que le virus ne circule pas au sein de la population calédonienne" et "toutes les conditions sont aujourd'hui réunies pour une pleine reprise de l'activité économique, dans le strict respect des gestes barrières et de la distanciation sociale". Une décision prise avec Laurent Prévost, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

"Vous pourrez à nouveau vous rendre à la plage, à la chasse, à la pêche, à l'école, au travail, et les commerces et services pourront reprendre" avait indiqué Thierry Santa, précisant que les restaurants pourront rouvrir, que les bars, les cinémas ou les discothèques resteront par contre fermés et que les rassemblements "seront limités à moins de 50 personnes".

Quant à la réouverture des écoles prévue le 11 mai 2020 en métropole, elle se fera à partir du 22 avril 2020 dans la province Sud (là où et située Nouméa et 75% de la population). Les classes seront divisées en deux groupes. Et ensuite, elle se déroulera dans un deuxième temps à partir du 4 mai prochain dans la province du Nord.

Une décision critiquée par le Sénat coutumier

Sauf que les représentants des chefferies traditionnelles kanak ne sont pas d'accord avec Thierry Santa et Laurent Prévost. Hippolyte Sinewami, président du Sénat coutumier, a assuré dans un communiqué de presse son "opposition au déconfinement, qui lui paraît hâtif et sans préparation suffisante". "Le risque est grand pour le personnel des écoles et pour les écoliers " a-t-il ajouté.

Daniel Goa, président du parti indépendantiste Union Calédonienne, trouve lui aussi que le déconfinement de la Nouvelle-Calédonie ce 20 avril 2020 serait trop rapide. Il demande dans un communiqué "encore 14 jours" de confinement "pour vérifier l'absence du virus dans la population".