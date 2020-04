Déconfinement : la reprise des cours étalée selon les départements ?

"Dans certains départements, il n'y a eu quasiment aucun cas et l'on peut considérer qu'après deux mois de confinement, cette situation sera préservée" a déclaré Edouard Philippe, "On peut imaginer que dans ces territoires, l'ouverture se fasse plus rapidement et de façon plus large que là où la situation est plus compliquée". Les villes, départements et régions les moins touchés par le Covid-19 devraient donc être les premiers à rouvrir les salles de classe.

Mais à cette hypothèse s'ajoute aussi un retour à l'école "par moitié de classe" pour alterner "une semaine sur deux" entre les élèves. Un nombre d'élèves réduit par deux donc, pour favoriser la distanciation sociale.

Avec cette même idée de garder ses distances pour éviter la contamination, "l'utilisation des locaux de façon différente en utilisant des espaces plus larges que de simples classes pour faire cours". C'est-à-dire que les profs et les élèves pourraient se retrouver dans des espaces plus grands pour les cours comme par exemple la cantine.

Le "plan n'est pas prêt"

Le problème de cette réouverture des écoles suivant les territoires et le retour d'un élève sur deux, c'est que certains parents auront repris le travail le 11 mai 2020. Ils ne pourront donc pas s'occuper de leurs enfants s'ils n'ont pas cours. Alors quand ils ont 16 ans ça va, mais s'ils sont plus jeunes, à l'école primaire, c'est plus compliqué.

Mais de toute façon, ces premières hypothèses ne sont pas encore fixes. Gilles Langlois, secrétaire national du syndicat SE-Unsa, a affirmé ce lundi 20 avril 2020 sur France Info : "On est encore très loin du moment où on sera en capacité de définir clairement comment cela va se passer". Une info confirmée par Sibeth Ndiaye. "Je sais que c'est très frustrant de pas avoir ce lundi matin toutes les réponses pour savoir ce qui se passera le 11 mai, mais nous avons besoin de temps pour travailler" a en effet dévoilé la porte-parole du gouvernement ce matin également sur France Info, concluant que le "plan n'est pas prêt". Rien n'est donc encore certain sur la réouverture des écoles.