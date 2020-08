Coronavirus : fumer dans la rue bientôt interdit pour lutter contre l'épidémie ?

Face à une hausse du nombre de cas de coronavirus en France et à un relâchement de la population, les mesures sanitaires se multiplient et se durcissent. Ainsi, de plus en plus de villes imposent à leurs habitants le port du masque en extérieur, en plus des endroits publics fermés. Mardi dernier, le Premier ministre Jean Castex annonçait l'interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes jusqu'au 30 octobre. Mais il n'y a pas qu'en France que les mesures anti covid-19 se durcissent.

En Espagne, il est interdit de fumer en terrasse et dans la rue

Après l'Espagne et la Belgique, le Royaume Uni a annoncé ce jeudi 13 août que les personnes venant de France, de Monaco, des Pays-Bas ou encore de Malte devraient respecter quatorze jours d'isolement en arrivant dans le pays. Ce n'est pas tout : l'Espagne a adopté une nouvelle mesure surprenante. Il est désormais interdit de fumer en terrasse ou encore dans la rue, s'il n'existe pas une distance de deux mètres entre le fumeur et les autres personnes aux alentours. Et ça vaut aussi pour les cigarettes électroniques. Une mesure adoptée depuis juin dans deux régions, la Galice et l'archipel des Canaries, et aujourd'hui élargie à tout le territoire.

La fumée de cigarette, vecteur de transmission du coronavirus ?

Quel rapport entre la cigarette et le virus, me demanderez-vous ? Eh bien, certains médecins craignent que la fumée ne transporte des gouttelettes contaminantes et ne transmette le virus. "Les fumeurs qui sont infectés et asymptomatiques peuvent émettre des gouttelettes contenant le virus et faire courir des risques au reste de la population", avait expliqué la Société espagnole d'épidémiologie en juin dernier. Une interdiction également appliquée en Tunisie, qui a interdit le narguilé dans les lieux fermés, en Egypte qui a élargi cette interdiction en terrasse ou encore en Jordanie, qui a banni à la fois la cigarette et les narguilés dans les espaces publics clos. En Afrique du Sud, la vente de tabac est carrément interdite depuis fin mars.

Et en France ? Si certains maires sont pour, comme celui de Bordeaux, Pierre Hurmic (EELV), qui a déclaré à Europe 1 qu'il "ne faudra pas hésiter à prôner ce type d'interdiction", aucune ville française n'a encore appliqué cette interdiction... pour le moment.