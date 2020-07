Port du masque obligatoire dans les lieux clos : finalement, ce sera dès "la semaine prochaine"

On sait que porter le masque n'est pas forcément hyper agréable et pratique, surtout pour respirer, mais il est nécessaire de le garder au moins dans les lieux clos pour éviter tout risque de contamination. Malheureusement, certaines personnes n'ont pas encore conscience que le coronavirus n'a pas disparu le jour du déconfinement : on pense notamment à ceux qui se sont réunis en masse pour le concert de The Avener à Nice. Aucun masque, aucune distanciation sociale.

Le port du masque obligatoire "dès la semaine prochaine" !

Face à ce relâchement total, le gouvernement envisage de rendre le port du masque obligatoire dans tous les lieux publics clos jusqu'à une date indéterminée. Cette règle pourrait d'ailleurs entrer en vigueur dès le 1er août, comme l'a annoncé le président de la République, Emmanuel Macron, le 14 juillet 2020. Mais pourquoi attendre autant de temps ?

"Il faut du temps pour s'approprier une nouvelle doctrine, et donc, le rendre obligatoire dans un certain délai permet cette période d'appropriation. Il y a ensuite tout le travail de logistique. D'où viennent les masques ? Comment s'assurer que les Français en disposent ?", a expliqué Olivier Veran, le ministre de la Santé.

La période d'appropriation et le travail de logistique seraient finalement allés plus vite que prévu car le nouveau Premier ministre, Jean Castex, a dévoilé, le 16 juillet, que le port du masque dans les lieux publics clos sera finalement obligatoire "dès la semaine prochaine" ! Vous ne pourrez donc plus trouver d'excuses pour avoir oublié votre masque dans le métro, les magasins ou les gares.