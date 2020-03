Coronavirus : Apple fait une belle surprise à ses employés chinois confinés chez eux

"Nous souhaitons vous apporter tout notre soutien"

Dans une lettre de soutien adressée à tous ces employés confinés, Tim Cook a fait savoir : "Chers collègues du Hubei et de Wenzhou, nous espérons que vous êtes en bonne santé. Depuis la dernière communication avec vous, nous savons que vous tenez bon en cette période difficile". "Nous comprenons les difficultés que vous rencontrez et souhaitons vous apporter tout notre soutien, à vous et à vos familles" est-il indiqué, "Le Hubei et la ville de Wuhan ont été les plus durement touchés par l'épidémie de coronavirus, qui a coûté la vie à 2 835 personnes en Chine. Nous vous adressons nos meilleurs voeux, au nom de toute l'équipe d'Apple, ainsi qu'un 'Kit de Soins' pour vous et vos familles".

Conscient que la maladie fait toujours rage et qu'il est donc compliqué pour les personnes devant restées enfermées chez elles de se procurer des produits d'hygiène, le big boss d'Apple a fait mettre dans ce kit de soins "des articles de confort". Mais aussi un iPad donc, "pour faciliter l'apprentissage en ligne des enfants ou aider à passer le temps pendant le séjour prolongé à la maison", parce que cela doit paraître une éternité d'être confinés sans rien pouvoir faire. Et il est aussi indiqué : "De plus, une série de services, de conseils et de consultation ont été spécialement préparés pour vous afin de vous aider à traverser cette période". Classe.