Conjuring - Sous l'emprise du Diable : 5 anecdotes hantées sur les coulisses du film

L'histoire de Conjuring 3 : Sous L'emprise du Diable est une nouvelle fois inspirée par les enquêtes des époux Warren. En 1981, Arne Johnson, un jeune homme accusé de meurtre, prétend avoir été possédé par le démon. Lorraine (Vera Farmiga) et Ed Warren (Patrick Wilson) vont enquêter et chercher à prouver son innocence. Face à la justice, le jeune homme plaide pour la possession démoniaque. Une première dans l'histoire des Etats-Unis. Le fait divers de départ est réellement terrifiant. Voici 5 anecdotes sur les coulisses de Conjuring 3 racontées par les stars du film.

Un véritable exorciste sur le tournage

Michael Chaves (réalisateur) : "C'est une tradition de Conjuring d'avoir une bénédiction avant chaque tournage. Cette fois-ci, on a embauché un véritable exorciste. C'était dingue. J'ai grandi catholique mais je ne savais pas qu'il y avait toujours des exorcistes en activité. A travers le monde, des exorcismes se font régulièrement. Le type que l'on avait avec nous sur le tournage est celui que l'on appelle si par exemple des punks satanistes vandalisent une église et rendent profane un autel. Il est celui qui rentre dans l'église et éloigne les démons de l'autel. Il possède des feux sacrés qui purifient ce qui a été profané et le bénit. C'est tellement dingue."

Les fans arrêtent Vera Farmiga dans la rue pour lui parler de fantômes

Vera Farmiga : "Oui, j'ai beaucoup plus de conversations à propos de choses mystiques et de mysticisme. Et beaucoup plus de gens viennent partager leurs histoires hantées ou de stress paranormal. On m'approche parfois dans la rue en pensant que j'ai une véritable expérience dans le domaine."

Patrick Wilson aime faire peur à Vera Farmiga

Patrick Wilson : "On essaie de s'amuser sur le tournage. Souvent, quand la scène est tendue, s'il y a quelque chose d'effrayant, j'essaie de vraiment effrayer Vera. Dans la vraie vie. J'adore voir les gens hurler."

Vera Farmiga : "Conjuring 4 sera une compilation des moments où Patrick me fait peur".