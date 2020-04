Confinement : bientôt interdiction de courir entre 10h et 19h à Paris ? Anne Hidalgo s'explique

La maire de Paris a ainsi indiqué qu'il valait mieux "courir plus tôt le matin et plus tard le soir pour éviter qu'on ne croise les autres". "Entre 10h et 19h, ces créneaux ne doivent pas être des créneaux pendant lesquels on puisse courir" a-t-elle détaillé, "Il y a des endroits où il y a des files continues de gens qui courent, ce qui est très bien pour la santé mais un peu moins pour le confinement et qui présente quand même un certain nombre de risques". Donc les joggeurs parisiens pourront encore sortir durant l'heure autorisée par le confinement mais n'auront peut-être plus le droit de courir entre 10h et 19h, ils pourraient en avoir bientôt l'interdiction.