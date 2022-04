Cole Sprouse et Brenda Song : leurs retrouvailles craquantes après La Vie de Palace de Zack et Cody

Cole Sprouse et Brenda Song, les retrouvailles en vidéo

Cole Sprouse et Brenda Song ont eu droit à des retrouvailles en vidéo ! Pour rappel, l'interprète de Jughead Jones dans Riverdale, dont la saison 6 partie 2 est diffusée sur Netflix, a été partenaire de jeu de l'actrice désormais dans Dollface (et en couple avec Macaulay Culkin avec qui elle a eu un bébé).

Ils ont joué ensemble avec aussi Dylan Sprouse, le frère jumeau de Cole Sprouse, dans La Vie de palace de Zack et Cody (entre 2005 et 2008) et La Vie de croisière de Zack et Cody (entre 2008 et 2011) sur Disney Channel. Dylan Sprouse incarnait Zack Martin, Cole Sprouse interprétait Cody Martin et Brenda Song jouait London Tipton.