Cobra Kai saison 4 : Miguel vs Robby dans la bande-annonce très tendue

Cobra Kai saison 4 : une bande-annonce avec des combats de karaté et le retour d'un grand méchant

Comme vous le savez sans doute, la saison 4 de Cobra Kai a une date de sortie. La suite de la série sera dispo le 31 décembre 2021 sur Netflix . Et alors que les fans attendent de voir ce qui se passe ensuite pour les persos de Karaté Kid et leurs descendants, Netflix a dévoilé la bande-annonce de cette saison 4, où on retrouve Ralph Macchio (Daniel), William Zabka (Johnny), Mary Mouser (Samantha), Xolo Maridueña (Miguel) ou encore Tanner Buchanan (Robby).

Dans la bande-annonce vidéo, Daniel LaRusso et Johnny Lawrence ne sont plus ennemis. Les senseis se sont alliés avec leurs deux dojos (les Aigles venimeux et celui de Miyagi-Do) parce qu'ils ont un nouvel ennemi, qui est commun : Terry Silver (joué par Thomas Ian Griffith). Pour rappel, c'était le méchant du film Karaté Kid III / Karaté Kid 3. Il est de retour au côté de son vieil ami John Kreese (incarné par Martin Kove), à la tête du dojo Cobra Kai.

Guerre entre dojos et rivalités jusqu'au lycée

Une bande-annonce qui en montre un peu plus sur le duel (à 4) entre les senseis. Et en plus de préparer le tournoi de karaté All Valley des moins de 18 ans, les tensions entre les élèves vont jusque dans le lycée. Eh oui, la guerre se joue sur les tatamis mais aussi en dehors ! Car si Miguel et Sam sont dans le dojo de Daniel et Johnny, Robby, le fils de Johnny Lawrence, est toujours dans le dojo de John Kreese. Et on se demande comment ça va finir...

Sachez en tout cas (si vous le saviez pas déjà), que Cobra Kai a déjà renouvelée pour une saison 5, tant les fans sont nombreux ! Du coup, les scénaristes réservent encore des combats et des histoires d'amour pour la série, qui ne se termine pas encore pour l'instant.