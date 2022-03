Cobra Kai : deux acteurs de la série en couple dans la vie et on ne s'y attendait pas

Et encore une love story dans les coulisses d'une série. Alors que l'on attend avec impatience la saison 5 de Cobra Kai sur Netflix, ce sont deux stars du show qui viennent de choquer les fans de la série, adaptée des films Karaté Kid. Deux jeunes acteurs sont en couple en secret et on n'avait rien capté !

Cobra Kai : Peyton List et Jacob Bertrand sont en couple dans la vie

L'acteur de 22 ans et sa chérie qui en a 23 ans se sont rapprochés sur le tournage de Cobra Kai mais, en réalité, ils se connaissaient déjà avant. "J'ai toujours été ami proche avec son frère Spencer donc c'était un peu bizarre" a aussi lâché Jacob Bertrand face à TMZ.