Cobra Kai saison 5 : retour de Chozen, nouvelles directions pour Tory et Robby ? Premières infos

Quelle suite pour Robby et Johnny ?

C'est peu dire que la relation entre le père et le fils a été chaotique et plus que mouvementée depuis les débuts de Cobra Kai. Malgré tout, l'espoir de voir le duo se réconcilier pour de bon dans la future saison 5 commandée par Netflix existe bel et bien. Comme le rappelle Jon Hurwitz (co-showrunner) à TVLine, "Robby est enfin prêt à ouvrir ses bras à Johnny après toutes ces années, ce qui est quelque chose que tous les fans souhaitaient voir et quelque chose que l'on poussait également. Donc on va découvrir comment cette relation entre eux va évoluer."

De quoi s'attendre à une happy ending ? Pour l'heure, rien ne semble encore décidé. "Vont-ils retomber dans leurs travers ou vont-ils poursuivre leurs progrès" a mystérieusement teasé le showrunneur en guise de réponse. Seule certitude, le parcours du personnage de Tanner Buchanan est encore loin d'être arrivé à son terme et la suite de la série sera une nouvelle fois intense pour lui, "On va aller plus loin avec Robby et son allégeance. La saison 5 sera importante pour lui."

Coup d'arrêt pour Tory ?

Même si elle se trouve actuellement du côté obscur, il était difficile de ne pas être (un peu) content pour Tory à la suite de sa victoire lors de la saison 4 de Cobra Kai. "Tory est une championne, c'est quelque chose dont elle rêvait" a rappelé Jon Hurwitz, qui a ensuite précisé, "D'autant plus qu'elle n'a jamais bénéficié de tous les avantages des autres ados de la série. Sa mère est malade, elle n'a jamais eu grand chose... Donc être une championne, c'est quelque chose d'important pour elle."

Malheureusement pour elle, sans grande surprise, l'héroïne incarnée par Peyton List devrait vite tomber de son petit nuage durant la saison 5, "Découvrir à la fin de la saison que la légitimité de ce championnat est remis en cause va nous permettre d'aller vers une direction intéressante avec elle. Comment va-t-elle répondre à ça ?" Là encore, il faudra attendre avant d'en savoir plus, mais la suite promet d'être épique et surprenante, "Elle était persuadée d'avoir quelque chose de spécial et de pur, et maintenant ça peut partir dans toutes les directions". Va-t-elle bientôt passer chez les gentils ? Va-t-elle au contraire s'enfoncer dans la noirceur ? A vos théories.

Un retour important

Du côté des adultes, la saison 5 de Cobra Kai permettra à Chozen d'obtenir une place centrale dans l'histoire. Toujours auprès de TVLine, Josh Heald (co-showrunner) a de son côté révélé qu'il sera d'un grand soutien pour le père de Sam, "Daniel se sent abattu et a le sentiment qu'il a fait un pacte avec le diable. Il réalise que laisser "disparaître" le Miyagi-Do de cette façon n'est pas acceptable."

Puis, il l'a ajouté plus loin, ce dilemme moral pourrait amener Daniel vers une direction inédite, "Il y a des moments où le combat doit changer et quel meilleur moment pour Chozen de revenir dans cette histoire et de se retrouver lier à l'état du Miyagi-Do. Il provient d'un passé plus agressif où les combats n'étaient pas imaginés pour des tournois, mais une question de vie ou de mort. Il a le sentiment qu'il se doit d'aider Daniel, il veut se faire pardonner, même si Daniel l'a pardonné." De quoi s'attendre à un Daniel plus brutal / moins sage ? A suivre.