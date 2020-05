Cloé (Les Anges 12) violente avec Virgil en off : elle explique pourquoi elle n'a pas été exclue

"C'est parti tout seul"

Pas facile de se retrouver avec son ex en tournage, surtout quand la rupture est encore fraîche et que les blessures ne sont pas totalement refermées. Cloé, jugée insupportable par Chani, en a fait l'expérience dans Les Anges 12 et tout ne s'est pas super bien passé entre elle et Virgil. Il y a eu beaucoup de disputes en in... comme en off.

Dans une interview accordée à Gossip Room, la petite amie de Sébastien Pinelli révèle avoir été violente avec son ex, hors caméra, durant l'émission de NRJ 12 : "C'était au tout début quand on était arrivés à Hong Kong. Et un jour, il me regarde, je ne sais plus de quoi on parlait et il me dit : 'Oh ben quoi j'ai le droit d'avoir envie de la ba*ser' en parlant de Chani. Et j'ai trouvé ça tellement irrespectueux de me balancer ça en pleine figure, c'est parti tout seul, ce n'était pas une gifle c'était une tape derrière la tête."

"Ils étaient de mon côté"

On sait que toutes les productions de programmes de télé-réalité ne cautionnent pas la violence. Du coup, pour quelle raison Cloé Cooper n'a-t-elle pas été virée des Anges 12 ? "J'ai eu de la chance que la production ne me vire parce qu'ils étaient de mon côté. Ils ont admis que Virgil le méritait", confie l'ex-candidate des Marseillais Australia.