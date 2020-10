Cloé (Les Anges 12) en couple avec Sébastien, Virgil au plus mal : "Il a été jaloux et très déprimé"

Entre Cloé Cooper et Virgil, ça n'a pas toujours été simple dans Les Anges 12 ! Ils se sont souvent disputés, la candidate n'a pas supporté de voir son ex en couple avec Chani ou encore Virgil a commencé à éprouver des regrets sur leur relation lorsqu'il s'est retrouvé célibataire. Malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à reconquérir Cloé Cooper puisqu'elle est aujourd'hui en couple avec Sébastien Pinelli. Ils filent d'ailleurs le parfait amour et ont même emménagé ensemble !

"Virgil n'a clairement pas supporté ma relation avec Sébastien"

L'ex-candidate des Marseillais Australia est donc sur un petit nuage, mais son début de relation avec Sébastien n'a pas été simple notamment à cause de Virgil comme elle l'a avoué sur Instagram. Eh oui, il n'a pas supporté de voir son ex-petite amie en couple avec l'ancien crush de Hadga : "Virgil n'a clairement pas supporté ma relation avec Sébastien. Il a été jaloux et très déprimé après le tournage des Anges. Il a tenté tout et n'importe quoi pour rester en contact avec moi et attirer mon attention", a confié Cloé.

Résultat ? "Sébastien a fini par être agacé et Virgil est allé trop loin dans ses mots. Je l'ai bloqué. Cependant, j'ai pris de ses nouvelles auprès de famille lorsqu'il a passé une période difficile. Je lui souhaite que du bien mais il ne fera plus jamais partie de ma vie", a avoué l'ex-participante à La bataille des couples 2. Voilà qui a le mérite d'être clair !