Ronisia revient avec "Doucement", son nouveau single qui "va vous donner envie d'être amoureux"

Si vous kiffez Eva Queen, Marwa Loud, Aya Nakamura , Lyna Mayhem ou encore Wejdene, vous devez sûrement bien aimer Ronisia, "chanteuse de pop urbaine et RnB" âgée de 21 ans seulement. Elle en est au tout début de sa carrière puisque son premier clip Plus de peine remonte à un an : elle a dévoilé d'autres singles par la suite, Désolée et Pourquoi, mais sa carrière a réellement explosé en 2020 avec Atterrissage. Pour preuve, le clip comptabilise plus de 30 millions de vues sur YouTube !

Ronisia dévoile le clip de "Doucement"

Ronisia espère bien évidemment le même succès pour son nouveau morceau Doucement, dans lequel elle parle une nouvelle fois d'amour, et raconte une histoire positive. Pour illustrer les paroles, l'artiste a décidé de tourner le clip dans un somptueux château (qui fait penser à celui dans la vidéo de Pookie d'Aya Nakamura) et d'enfiler de belles tenues digne de princesse : "J'aimerais que les gens aient envie d'être amoureux quand ils écoutent le son parce qu'il est positif, au niveau du mood, des mélodies et de l'instru", a confié Ronisia en interview avec PRBK.

Elle espère donc que Doucement deviendra un tube, mais pour elle, ça devrait le faire : "Je pense, je l'espère. Franchement, c'est un bon morceau. Je l'affectionne beaucoup (...) Ca peut paraître prétentieux, mais j'aime tout dans ce son."

