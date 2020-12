Imen Es et Alonzo se retrouvent dans le clip "Dernière fois", la suite de "Première fois"

"Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça / J'te connais, j'avais peur d't'en parler / Qui t'a touché? Dis-le moi, dis-le moi / Sur ma vie, j'vais rentrer pour des années", les paroles de "Premières fois" d'Alonzo et Imen Es ont enflammé TikTok durant le premier confinement. Les abonnés de l'application vont pouvoir une nouvelle fois faire preuve de créativité puisque les deux artistes ont dévoilé la suite de leur morceau, "Dernière fois", ainsi que le clip.

Alonzo et Imen Es de retour avec "Dernière fois"

Si dans "Première fois", Imen Es avoue être victime de violences conjugales à son frère Kassim, joué par Alonzo, on découvre la vengeance du rappeur dans le clip de "Dernière fois" : il a passé à tabac le mec violent de sa soeur et l'a envoyé à l'hôpital. Un acte impulsif qu'Imen Es ne valide pas : "Ose pas m'dire que tu l'as foutu dans un trou / Je pleure des larmes de sang pendant que toi, t'as son sang sur tes mains / Il allait ger-chan, il allait venir me demander ma main (...) Il me battait, t'as réagi à chaud, ça t'a fait froid dans l'dos", chante l'interprète de Jusqu'au bout.

"Il te frappait, ma soeur, tu m'disais que c'est la dernière / Tu as vraiment cru que j'allais le laisser faire", lui explique le rappeur marseillais avant de prendre la fuite pour ne pas être arrêté par la police. Le clip de "Dernière fois" est tout aussi poignant et sombre que celui de "Première fois", espérons qu'il remporte autant de succès que le premier feat entre Alonzo et Imen Es.