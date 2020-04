Claude (Koh-Lanta) sur son clash avec Pholien : "j'ai trouvé ça dommage de balancer ça sur Twitter"

Cette saison de Koh Lanta 2020 (ou Koh Lanta, l'île des héros) est plutôt agitée ! Après la vengeance de Joseph, le buzz du bikini échancré d'Inès, la stratégie très controversée d'Ahmad, l'élimination de Teheiura, c'est celle de Pholien qui fait parler. Première victime de la réunification, l'aventurier semble ne pas digérer le vote des autres candidats et s'attaquait à Claude et Moussa sur Twitter : "Quelle folie, que d'émotions, bref pas de mots... quoi que en voyant les votes... il y a moins d'héros que ce que je ne pensais". De quoi énerver Claude, qui a aussitôt répliqué : "Vous vouliez nos têtes mais ce sont les vôtres qui tombent.... ne demande pas aux autres ce que toi-même tu ne fais pas, Pholien. Pour moi peu importe la tête et la couleur du foulard".

Claude revient sur son clash avec Pholien sur Twitter

Un clash sur lequel le héros est revenu auprès de nos confrères de Télé Loisirs, et il n'a visiblement pas beaucoup apprécié le fait que Pholien règle ses comptes en public : "J'ai trouvé ça dommage. On se parle tous entre nous, on a tous les numéros des autres, je ne comprends pas pourquoi il nous a rien dit par téléphone plutôt que d'aller balancer ça sur Twitter."

Il ne comprend pas pourquoi il se montre aussi rancunier après autant de temps : "Il s'est passé beaucoup de temps entre le tournage et la diffusion de cette saison, certains ont oublié l'aventure qu'ils ont fait. Pholien en fait partie et idéalise un peu ce qu'il a vécu. Les images sont certes condensées mais reflètent à 100% ce qu'il s'est passé sur l'île. Tu ne peux pas en vouloir aux autres quand tu n'as pas été bon. Ne cherche pas un coupable quand ton jeu a été mauvais". Voilà qui ne devrait pas calmer les choses entre les deux aventuriers...