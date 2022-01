Cindy Poumeyrol (Mamans & Célèbres) maman d'une deuxième fille, elle raconte son "accouchement fou"

Déjà un troisième enfant en vue pour la star de Mamans & Célèbres ? "J'ai déjà le prénom pour un garçon"

Cindy et Thomas ont reçu de nombreux messages de félicitations, dont des candidates et des candidats de Koh Lanta mais aussi de Mamans & Célèbres. Claude Dartois, Clémence Castel, Teheiura Teahui, Coumba Baradji, Alix Noblat, Wafa Brunsdon, Hillary Vanderosieren, Stéphanie Clerbois, Julia Paredes ou encore Charlène Le Mer ont en effet félicité le couple pour la naissance du bébé, tout comme la chanteuse Alizée et la mannequin Jade Leboeuf.

Et celle que vous avez pu suivre dans Koh Lanta et que vous pouvez voir dans Mamans & Célèbres serait déjà prête pour un troisième enfant. Lors d'une séance de questions-réponses dans sa story, elle avait révélé : "On va déjà accueillir notre deuxième petite fille... Thomas n'est pas chaud du tout pour un troisième", "ce c** me parle même de vasectomie". Mais "je me dis que si la seconde est aussi merveilleuse et facile qu'Alba, perso je signe direct pour un troisième. Et j'ai déjà le prénom pour un garçon !" avait-elle confié, espérant ainsi avoir un petit garçon en plus de ses deux filles.