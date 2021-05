Christine Quinn (Selling Sunset) maman pour la première fois : elle présente son fils Christian 👶

La star de Selling Sunset s'est aussi confié sur sa grossesse et l'arrivée de son bébé en interview avec People : "Baby C est plus précieux que ce que je l'avais imaginé (...) Donner la vie est le sentiment le plus incroyable. Ma mentalité protectrice de maman ours est plus forte que jamais. Mon seul travail est de le protéger, de l'aimer et de l'élever." Christine Quinn révèle ensuite avoir perdu les eaux après une journée de tournage pour la saison 4 de Selling Sunset : "J'ai enroulé une serviette autour de ma taille et nous sommes allés à l'hôpital. Vingt-deux minutes plus tard, Baby C est né d'une césarienne en urgence. Mon mari est resté très calme tout du long."

Voici Christian !

La collègue de Heather Rae Young, Amanza Smith, Maya Vander ou encore Chrishell Stause, l'ex-femme de Justin Hartley, s'est aussi rendue sur le plateau de l'émission Daily Pop pour parler de son nouveau rôle de maman et dévoiler la toute première photo de son fils Christian, sur laquelle il porte un gros collier Louis Vuitton. Il est bien l'enfant de Christine Quinn, aucun doute là-dessus : "Je me suis dit que c'était mignon, je devais le faire", a expliqué la jeune maman. Pour découvrir la bouille du petit garçon, rendez-vous dans notre diaporama !