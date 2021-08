Chicago Med saison 6 : deux actrices vont quitter la série médicale

Deux actrices quittent Chicago Med

Tandis que TF1 débutera la diffusion de la saison 6 inédite de Chicago Med ce mercredi 25 août 2021, on a un conseil à vous offrir : profiter des épisodes à venir pour savourer la présence de tous les personnages. La raison ? Quand viendra la saison 7, deux d'entre eux ne seront malheureusement plus présents au casting.

L'information a été confirmée au printemps dernier : après Colin Donnel et Norma Kuhling en saison 4, les actrices Yaya Dacosta (April Sexton) et Torrey DeVitto (Natalie Manning) ont officiellement quitté la série afin de se lancer dans d'autres projets. Ainsi, la première a déjà trouvé un nouveau rôle dans la future série Our Kind of People (Fox), tandis que la seconde a rejoint Skelly, un projet de film indépendant.