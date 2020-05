Charmed : Rose McGowan revient sur l'ambiance sur le tournage

L'entente des acteurs dans les séries et films et dans la vraie vie est parfois très différente. Regardez Leighton Meester et Blake Lively. Meilleures amies dans Gossip Girl, les deux actrices ne s'appréciaient pas vraiment dans la réalité. Si cette anecdote est pas mal connue maintenant, l'une sur Charmed, qui a eu le droit à un reboot, continue de faire parler, même 14 ans après la fin du show original : l'ambiance n'était pas au beau fixe sur le tournage.

"J'avais des bons et des mauvais jours"

Rose McGowan révélait d'ailleurs dans son livre "Brave" en 2018 : "J'ai refusé les conflits internes (...) Je ne peux pas vous dire combien de fois on m'a demandé si nous, les trois soeurs Halliwell, étions ensemble après le travail. La réponse était non."

Aujourd'hui, l'interprète de Paige balance de nouvelles confidences sur son expérience dans Charmed avec des propos un peu plus évasifs : "On me demande souvent si je me suis amusée en tournant Charmed. J'avais des bons et des mauvais jours, comme dans n'importe quel travail. Je n'ai jamais laissé mon humeur entacher mon professionnalisme et ma détermination à créer un lien avec mon public", écrit-elle sur Instagram.

Rose McGowan ajoute : "Je voulais que mon personnage, Paige, soit amie avec les personnes de l'autre côté de l'écran, vous. Si je m'amusais quand les caméras ne tournaient pas, cela n'a aucune importance. Je suis fière que nous ayons élevé une génération d'enfants et d'adultes de sorte qu'ils puissent voir un monde un peu plus magique, avec un peu plus d'amour les uns pour les autres. Pour répondre à la question, oui, je me suis amusée en créant un monde un peu plus magique, c'était ma mission."