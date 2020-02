Cet escape game avec des chats vous propose de les adopter en fin de partie

La planète des chats : l'escape game avec des chats à adopter

Vous kiffez les animaux, et en particulier les chats ? alors La planète des chats est faite pour vous. Ce n'est pas une vraie planète, non, mais le nom d'un escape game rempli de chats. De quoi changer de l'ordinaire pour une sortie entre potes ou en famille. Et en plus, sachez que ces adorables matous sont à adopter !

Venez tester un escape game avec des chats Il existait déjà les bars à chats, comme par exemple celui 100% vegan à Lyon, voilà maintenant l'arrivée d'un escape game avec des chats. Où cela se passe-t-il ? Dans le 8ème arrondissement à Paris, au 4 rue de Castellane. C'est l'entreprise Le Triangle qui a eu cette bonne idée qui va ravir tous les cats lovers de France (et d'ailleurs). Le nom de cet escape game original ? La planète des chats, en référence à la franchise des films La planète des singes inspirée du roman de Pierre Boulle.