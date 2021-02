César 2021 : Camélia Jordana, Miss, Jonathan Cohen... la liste des nominations dévoilée

A cause de l'épidémie de Covid-19 qui a contraint les salles de cinéma à fermer durant de longs mois en 2020, peu de films ont eu la chance de débarquer en salles l'an dernier et encore moins de connaître un succès. Pourtant, si l'on se fie à la liste des nominations de l'Académie des César pour l'édition 2021, les votants n'ont même pas pris la peine de regarder plus de 5 films différents.

Une Académie frileuse cette année

Vous pouvez le découvrir ci-dessous, si la plupart des nominations sont logiques, on peut tout de même regretter une certaine frilosité de la part des membres qui n'ont visiblement pas été chercher au-delà des films attendus. Autrement, difficile d'expliquer l'absence d'un film comme Une sirène à Paris dans les catégories Meilleure Adaptation (où l'on retrouve par exemple La Daronne) ou Meilleure musique originale (malgré tout le travail du groupe Dionysos).

Quoi qu'il en soit, sans grande surprise au regard des critiques du public et des professionnels, cette nouvelle cérémonie des César devrait être une bataille à trois entre les films Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait (13 nominations), Adieu les cons (12 nominations) et Eté 85 (12 nominations) qui dominent clairement la concurrence.

A noter tout de même les jolies performances de Antoinette dans les Cévennes (8 nominations) et La bonne épouse (5 nominations) qui viennent récompenser l'originalité de ces histoires et leurs parcours au cinéma. De même, Joann Sfar - pourtant connu pour être un auteur de bande dessinée et illustrateur, pourrait repartir avec une troisième récompense grâce au film d'animation Petit Vampire, après ses succès en 2011 pour Gainsbourg, vie héroïque et 2012 pour Le Chat du rabbin.

Les nominations des César 2021

César du meilleur film

Adieu les cons de Albert Dupontel

Adolescentes de Sébastien Lifshitz

Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal

Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait de Emmanuel Mouret

Eté 85 de François Ozon

César du meilleur premier film

Deux de Filippo Meneghetti

Garçon Chiffon de Nicolas Maury

Mignonnes de Maïmouna Doucouré

Tout simplement noir de Jean-Pascal Zady et John Wax

Un divan à Tunis de Manele Labidi

César de la meilleure actrice

Laure Calamy (Antoinette dans les Cévennes)

Martine Chevallier (Deux)

Virginie Efira (Adieu les cons)

Camélia Jordana (Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait)

Barbara Sukowa (Deux)

César du meilleur acteur

Sami Bouajila (Un fils)

Jonathan Cohen (Enorme)

Albert Dupontel (Adieu les cons)

Niels Schneider (Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait)

Lambert Wilson (De Gaulle)

César de la meilleure actrice dans un second rôle

Fanny Ardan (ADN)

Valeria Bruni Tedeschi (Eté 85)

Emilie Dequenne (Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait)

Noémie Lvovsky (La bonne épouse)

Yolande Moreau (La bonne épouse)

César du meilleur acteur dans un second rôle

Edouard Baer (La bonne épouse)

Louis Garrel (ADN)

Benjamin Lavernhe (Antoinette dans les Cévennes)

Vincent Macaigne (Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait)

Nicolas Marié (Adieu les cons)

César du meilleur espoir féminin

Mélissa Guers (La fille au bracelet)

India Hair (Poissonsexe)

Julia Piaton (Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait)

Camille Rutherford (Felicita)

Fathia Youssouf (Mignonnes)

César du meilleur espoir masculin

Guang Huo (La nuit venue)

Félix Lefebvre (Eté 85)

Benjamin Voisin (Eté 85)

Alexandre Wetter (Miss)

Jean-Pascal Zadi (Tout simplement noir)

César du meilleur scénario original

Albert Dupontel pour Adieu les cons

Caroline Vignal pour Antoinette dans les Cévennes

Emmanuel Mouret pour Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait

Filippo Meneghetti et Malysone Bovorasmy pour Deux

Benoît Delépine et Gustave Kervern pour Effacer l'historique

César de la meilleure adaptation

Olivier Assayas pour Cuban Network

Hannelore Cayre et Jean-Paul Salomé pour La Daronne

François Ozon pour Eté 85

Stéphane Demoustier pour La fille au bracelet

Eric Barbier pour Petit Pays

César de la meilleure réalisation

Albert Dupontel pour Adieu les cons

Maïwenn pour ADN

Sébastien Lifshitz pour Adolescentes

Emmanuel Mouret pour Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait

François Ozon pour Eté 85

César du meilleur film étranger

1917 de Sam Mendes

La communion de Jan Komasa

Dark Waters de Todd Haynes

Drunk de Thomas Vinterberg

Eva en août de Jonas Trueba

