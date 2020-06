Celebrity Show Off : le nouveau show où vos stars deviennent créateurs de contenu fait maison

Celebrity Show Off, c'est quoi ?

Après Mask Singer, le producteur Craig Plestis s'est encore une fois inspiré de nos amis coréens pour sa nouvelle émission, Celebrity Show Off. Basé sur le concept de My Little Television, le show met en lumière des stars qui ont pour mission de créer "un contenu autoportrait original" de chez elles qui sera ensuite jugé par les internautes : la personnalité qui aura le moins convaincu sera éliminée et remplacée par une autre. Sa proposition sera testée avec le nombre total de vues, la durée de visionnage et l'engagement. Le vainqueur remportera de l'argent pour une association.

Celebrity Show Off sera diffusée en dix épisodes sur TBS et Youtube à partir du 23 juin à 22h et sera présentée par Mayim Bialik, l'actrice de The Big Bang Theory : "Il n'y aura pas de filtre et tout sera brut. Personne ne sait ce qui va se passer, ce qui fait que cette émission est un véritable défi et un vrai plaisir à regarder. Il y aura des talents jamais vus, des cascades folles et même des invités spéciaux. Les célébrités feront fonctionner leur créativité avec tout ce qu'elles ont à disposition chez elles", a expliqué la vice-présidente, Corie Henson, à Deadline. Les stars seront cinq à s'affronter chaque semaine.

Les stars en compétition

Les premières célébrités à se lancer seront Bella Thorne, le dj Diplo, Tori Spelling, les filles de Demi Moore et Bruce Willis, Tallulah, Scout et Rumer Willis, Jason Mraz, Kevin Smith (réalisateur), Travis Kelce (joueur de foot américain), Gabi Butler (youtubeuse), les rappeurs Ja Rule et Action Bronson, le basketteur Dwight Howard et la présentatrice Nene Leakes. Qui sera le ou la meilleur(e) ? Que la compétition commence !