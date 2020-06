The Big Bang Theory : Mayim Bialik (Amy) pas fan de la série ? Elle n'a jamais vu les épisodes

Une fin étrange à vivre

Un an après la diffusion du dernier épisode de The Big Bang Theory, l'émotion est toujours aussi présente chez Mayim Bialik. L'inoubliable interprète de Amy l'a confié à Metro, dire au revoir à la série n'a pas été la chose la plus facile à faire de sa carrière, "Le tournage du dernier épisode était très émouvant. (...) C'est vraiment fou de faire partie d'un même job pendant 10 ans. N'importe où, je pense que c'est un véritable accomplissement. Et tous ensemble, nous étions à la fois des acteurs mais également des présences à la télévision. Ça nous donnait une double identité, ce qui a rendu cette fin encore plus difficile et magnifique".

Mayim Bialik pas une fan de la série

Pourtant, si la comédienne reconnait avoir eu une étrange sensation à la rentrée 2019, "Ce qui m'a paru le plus étrange n'était pas lors de la fin du tournage au printemps, mais à la rentrée au moment où nous aurions normalement dû reprendre le travail", il n'est pas question pour elle de regarder dans le rétroviseur.

"Je n'ai jamais vu la plupart des épisodes. Je ne me suis jamais assise et mise à regarder un épisode de notre série, jamais" a-t-elle étonnamment confié. Bien évidemment, elle sait à quoi ressemble la série, "J'ai vu des petits morceaux sur les plateaux lorsqu'on montrait la série au public [présent lors des tournages]. (...) J'ai vu des petits bouts du final", mais l'actrice l'a assuré, "Je ne me regarde jamais à la télévision". Une surprise ? Pas tant que ça, "Vous savez, j'étais dedans..."

De quoi comprendre que son expérience sur les plateaux lui suffit pour tout exploser à un Trivial Pursuit dédié à The Big Bang Theory ? Possible. Quoi qu'il en soit, Mayim Bialik peut se rassurer, elle n'est pas la seule dans ce cas. Courtney Cox l'a récemment confié, elle a attendu 16 ans avant de se décider à enfin regarder Friends.