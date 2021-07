Cécilia Siharaj (Mamans & Célèbres) dévoile son salaire d'influenceuse : "J'ai jamais gagné autant"

A titre de comparaison, Milla Jasmine gagne entre 80 000 et 100 000 euros, Illan Cto entre 50 000 et 100 000 euros, Dylan Thiry entre 18 000 et 40 000 euros, April Benayoum (Miss France 2021) entre 10 000 et 30 000 euros ou encore la famille Gayat (Familles nombreuses, la vie en XXL) entre 5 000 et 20 000 euros.

Sa réaction à la polémique du drop shipping

Dans l'épisode 5 de Baby Story de Jeremstar, sur YouTube, Cécila Siharaj a aussi réagi à la polémique du drop shipping avec les placements de produits : "J'en ai déjà fait. Peut-être que j'étais stupide et bête. Après, je n'y connais rien. Même moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter du drop shipping sans le vouloir. Parfois, quand j'acceptais des choses, je trouvais qu'elles étaient bien. Et puis comme je les recevais vite, je ne me disais pas que c'était du drop shipping. C'est à travers certains messages, que j'ai pu recevoir, de personnes qui se plaignaient des délais que j'ai su."