Ce moment de Love Actually est culte, mais l'acteur a détesté le tourner : "C'est la scène la plus insupportable"

Le mois de décembre est bien entamé et il est temps de profiter de films qui correspondent parfaitement à la période de Noël. Si Netflix nous gâte de nouveaux films comme The Noel Diary qui a cartonné lors de sa sortie, l'un des films les plus cultes du genre est évidemment Love Actually, qui raconte différentes histoires d'amour.

Réalisé par Richard Curtis, Love Actually nous a a laissé en mémoire des moments emblématiques : la déclaration d'amour d'Andrew Lincoln à Keira Knightley, Emma Thompson pleurant dans sa chambre après avoir découvert que son mari Alan Rickman est infidèle, le moment musical de Bill Nighy... et , bien sûr, la danse de Hugh Grant, qui joue le Premier ministre du Royaume-Uni, sur le titre Jump des Pointer Sisters.

Hugh Grant a détesté cette scène culte de Love Actually

L'acteur a justement parlé de ce moment resté dans les mémoires, et a reconnu qu'il a détesté le tourner. Hugh Grant a évoqué cette séquence dans l'émission spéciale The Laughter & Secrets of Love Actually: 20 Years Later sur ABC News. Il était accompagné du réalisateur, qui a déclaré que l'acteur a failli dire non à cette séquence, malgré son contrat. "Je l'ai vu dans le script et je me suis dit : 'Eh bien, je vais détester faire ça'. Je n'avais pas du tout envie de faire la danse, encore moins de la répéter... Et, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, et je suis d'accord avec eux, qui pensent que c'est la scène la plus insupportable jamais faite. Mais certaines personnes l'aiment" a déclaré Hugh Grant. Nous, on ne s'en lasse pas !