Ce film qui cartonne en salles n'aurait même pas dû sortir au cinéma

Plus de 500 000 entrées en France et plus de 100 millions de dollars récoltés au box-office dans le monde en l'espace de seulement deux semaines, c'est peu dire que le film d'horreur Smile est un véritable succès. Un carton probablement poussé par l'approche d'Halloween et un concept marketing incroyable (les équipes de Paramount Pictures ont récemment eu l'idée de placer différents acteurs avec des sourires flippants dans des endroits publics), qui aurait pu... ne jamais exister.

Smile ne devait pas sortir au cinéma

Il y a quelques jours, la comédienne Sosie Bacon - qui incarne Rose Cotter, l'héroïne de cette histoire, s'est vue poser cette question par nos confrères de FilmsActu : "T'attendais-tu à ce que Smile soit un tel succès ?". Or, comme elle l'a révélé, si elle a toujours cru en ce film, "Je savais que le film était bien mais les bons films ne sont pas souvent des succès", son envolée au box-office n'était initialement pas prévue par les producteurs.

"Au départ, Smile ne devait même pas sortir au cinéma. Il était prévu en streaming sur Paramount+, a rappelé l'actrice. Qu'il ait été déplacé au cinéma est une surprise inattendue. C'est le genre de chose qui n'arrive que très rarement."

"Que Smile connaisse ce succès mondial est juste déconcertant"

A ce jour, on ne sait pas ce qui a poussé Paramount à changer de stratégie, mais Sosie Bacon en est encore chamboulée. Interpellée par la suite au sujet des récents compliments de Stephen King vis-à-vis de sa performance, la comédienne a confessé : "C'est incroyable. Je ne veux pas paraître faussement humble mais je n'attendais rien de ce film qui n'était pas prévu pour le cinéma. Ce qui m'allait".

Oui, consciente que l'envolée de Smile n'en est qu'à ses débuts, la star - qui est notamment la fille de l'acteur Kevin Bacon, a du mal à se faire à l'idée que sa carrière risque désormais de prendre un tournant important : "J'ai fait beaucoup de séries dernièrement et la télé a été bénéfique pour moi. Le business a énormément changé ces dernières années. Que Smile sorte au cinéma puis connaisse ce succès mondial est juste déconcertant... mais dément (rires). Et que Stephen King en parle... Wow, je ne sais pas quoi dire d'autre. Il est la personnalité la plus influente et talentueuse de l'horreur."

Pour une fois, Sosie Bacon a une bonne raison de se laisser aller à un petit sourire...