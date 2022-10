J'ai vu Smile au cinéma et la chose la plus terrifiante a été de redécouvrir à quel point les gens peuvent être grossiers

Un de nos confrères d'Espinof a vu le film Smile au ciné, voici son expérience...

Beaucoup de gens parlent de l'expérience du cinéma comme la manière idéale de voir un film. Je ne nie pas que cela puisse être le cas, mais il existe de nombreux facteurs inattendus qui peuvent aussi y nuire. Parfois, il s'agit d'un problème technique, d'une erreur de projection ou de la salle qui ne dispose pas du meilleur équipement, mais le plus souvent, il y a des gens qui ne semblent pas se soucier du film en question.

Il y a quelques semaines, je suis allée voir Trois mille ans à t'attendre avec Tilda Swinton et Idris Elba au casting et je n'ai pas eu le moindre problème avec les autres personnes présentes dans la salle. Malheureusement, il n'en a pas été de même hier avec Smile, avec Sosie Bacon, Kyle Gallner et Caitlin Stasey au casting, où j'ai découvert une fois de plus à quel point les gens peuvent être impolis.

Je ne parle pas des réactions attendues à ce qui se passe à l'écran, car le film d'horreur écrit et réalisé par Parker Finn est plein de jumpscares, ce qui amène le spectateur à réagir de manière vive en criant ou en sursautant. C'est logique que des sursauts se produisent et cela peut même être contagieux pour s'immerger davantage dans le film. Mais parfois, les réactions ne sont pas du tout adaptées...

Un comportement inacceptable : il a passé un appel pendant le final de Smile, en plein cinéma

Je ne peux pas en dire autant de la personne assise à côté de moi qui a pris un appel téléphonique pendant la dernière partie du film, ce qui a complètement gâché l'apogée de Smile pour moi. Ce n'est pas qu'il ait pris l'appel et soit parti pour continuer à parler ou qu'il ait raccroché rapidement, car tout le monde peut faire une erreur de ce genre, non, le problème, c'est qu'il a passé facilement 5 à 10 minutes au téléphone à discuter avec ce qui semblait être un de ses clients.

Il était inutile que je me retourne pour voir si cela le ferait taire, car l'appel devait être si important que le film passait au second plan, sans parler du reste des personnes présentes dans la pièce. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est qu'à la fin, il s'est excusé pour ce qui s'était passé... mais auprès de son interlocuteur parce qu'il y avait beaucoup de bruit dans la pièce. Et non pas auprès des gens dans le cinéma qui étaient en train de regarder le film.