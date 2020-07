Caroline Receveur et Hugo Philip se sont dit oui : ils partagent des photos du mariage

Après avoir fêté les 2 ans de leur fils Marlon, Caroline Receveur et Hugo Philip ont célébré un autre événement important ce samedi 11 juillet 2020 à Paris : leur mariage ! L'influenceuse et son chéri se sont dit oui et c'est sur Instagram qu'ils ont annoncé la bonne nouvelle en partageant des photos du plus beau jour de leur vie.