Lufy et Enzo mariés : ils se sont dit oui ! 💍

Lufy et Enzo annoncent leur mariage !

Lufy et Enzo ne sont pas du genre pressés. Pour preuve, fiancés depuis 4 ans, les amoureux ont attendu 2020 pour enfin se marier ! C'est en octobre 2019 que les deux YouTubeurs ont dévoilé la date de leur mariage et c'est le 10 juillet de cette année qu'ils se sont dit oui.

Pour annoncer la bonne nouvelle, Enzo et Lufy ont partagé la même photo d'eux à la sortie de la mairie sur leur compte Instagram respectif : "mari et femme", a écrit en légende l'influenceuse tandis que son mari a posté : "Mr. & Mrs. 10-07-2020." La cérémonie a l'air d'avoir été assez intimiste si on se fie à la robe de mariée assez simple, mais très élégante de Lufy.