Carla Moreau de nouveau enceinte ? Elle s'explique sur sa prise de poids

Carla Moreau enceinte ? Elle explique sa prise de poids

Carla Moreau et Kevin Guedj avaient avoué vouloir un deuxième enfant. Dans TPMP sur C8, la mère de l'adorable Ruby avait confié : "On réfléchit à avoir un deuxième enfant, mais ce ne sera pas pour tout de suite". Et quand des internautes avaient demandé au papa quand est-ce qu'ils auraient un autre bébé, il avait répondu "soon" dans sa story, soit "bientôt". Du coup, comme Carla Moreau semblait avoir pris du poids selon des abonné(e)s malgré ses placements de produits pour des pilules minceur, beaucoup ont cru qu'elle était de nouveau enceinte de Kevin Guedj. Mais en réalité, elle n'attend pas un autre bébé pour le moment, ce n'est pas une grossesse qui est à l'origine de sa prise de poids.

L'influenceuse qui avait été accusée de sorcellerie, une affaire que Kevin Guedj avait dénoncé de supercherie, a réagi dans sa story Snapchat du 15 août 2021. "Pour tout vous dire, j'ai décidé d'arrêter la pilule. À l'époque, avant d'avoir Ruby, je prenais une pilule qui m'allait très bien. Le seul truc, c'est que moi je n'aime pas avoir mes ragnagna. Quand j'ai accouché, on m'a demandé si je voulais avoir un moyen de contraception, j'avais dit oui et que je préférais une pilule qui ne me donne pas mes ragnagna et qui est adaptée. On m'avait donné Optimizette à la maternité" a ainsi expliqué Carla Moreau. Et cette pilule lui aurait fait prendre du poids.

"J'ai tendance à gonfler et à faire beaucoup de rétention d'eau"

Depuis que Carla Moreau prend cette pilule contraceptive, effectivement elle n'a plus ses règles. Mais si celle-ci a enlevé ses menstruations, elle a aussi fait gonfler la candidate de télé-réalité. "J'ai tendance à gonfler et à faire beaucoup de rétention d'eau. Je ne comprenais pas pourquoi... Ça fait plus d'un an et demi que j'avais ce problème : je perdais du poids, mais j'étais toujours gonflée, un peu boursouflée. Ces derniers temps, j'ai fait énormément de rétention d'eau. Je n'arrivais même plus à plier mes pieds, mes jambes, je n'étais vraiment pas bien. C'est aussi pour ça que j'avais une très grosse poitrine. On avait l'impression que j'étais bouffie comme si j'étais enceinte alors que je ne le suis pas" a ainsi détaillé la maman.

Celle qui ne sera pas dans le cross, Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6, car Carla et Kevin partent des Marseillais (et lancent leur propre émission) a alors arrêté sa pilule sur ordre des médecins. "Je dois faire des bilans sanguins, hormonaux" a-t-elle précisé.