Candice (Koh Lanta 2021) gravement blessée après une chute : "le pire a été évité"

"Le pire a été évité", "il faut savoir renoncer"

Maxime de Koh Lanta 2019, coach de survie, a posté un message pour soutenir son amie Candice sur Instagram. "Remets toi bien Kohpine @candice_kohlanta21 ! La petite machine que tu es va gérer ces quelques fractures !" a-t-il déclaré, "Avec ce jump de presque 20m tu auras fais un plus beau saut que @philippebas dans #lesautdudiable c'est certain ! Forza Machine, prends soin de toi et on se voit très vite pour de l'aventure et de la survie".