Camille Lellouche maman : son premier enfant est né !

En mai dernier, Camille Lellouche a surpris tout le monde en annonçant être enceinte de son premier enfant. C'est avec une photo de son ventre rond que la star a dévoilé qu'elle allait devenir maman pour la première fois. Une grossesse qui avait soulevé pas mal de questions chez certains internautes puisqu'on ne sait pas avec si elle est en couple et avec qui si c'est le cas.

Camille Lellouche est maman

Aujourd'hui, Camille Lellouche voit la vie en rose. Sur Instagram, l'actrice, humoriste et chanteuse révélée dans The Voice a annoncé la naissance de son premier enfant. Et il s'agit d'une petite fille comme elle l'avait déjà dévoilé. Son prénom ? Alma. "A L M A 🤍 Tourbillon de ma vie." a-t-elle écrit en légende de la photo où on apprend qu'elle a donné naissance le 9 octobre.