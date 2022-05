Camille Lellouche enceinte : l'annonce surprise ! Et on connaît déjà le sexe du bébé

En stories, Camille Lellouche s'est également montrée très émue après avoir révélé ce secret qu'elle cachait depuis 5 mois. "Je suis trop contente de vous annoncer ça (...) j'ai envie de chialer. Je suis trop contente ! Je voulais vous l'annoncer, je me voyais mal mettre un pull-over cet été." a confié la star. Quant au sexe du bébé ? Il s'agit d'une petite fille comme elle l'a annoncé dans ses stories.

Et le futur papa dans tout ça ? C'est un mystère. La star de 35 ans est très discrète sur sa vie privée et on ne sait pas si elle est en couple et avec qui si c'est le cas. En novembre dernier, celle qui a participé à The Voice avait dévoilé avoir été victime de violences conjugales dans le passé, des confidences qui avaient émues ses nombreux fans.