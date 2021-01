Burger King dévoile son plus gros burger : un Whopper avec 4 steaks... voire 5 si vous avez faim

La recette originale qui a fait le succès mondial du Whopper reste la même. Les Stacker 2 Whopper, Stacker 3 Whopper et Stacker 4 Whopper sont composés d'une viande de boeuf grillée à la flamme, d'un pain aux graines de sésame, d'une sauce mayonnaise et ketchup, de tomates fraîches, de salade, de cornichons en rondelles et d'oignons. Seule la quantité de viande change, passant d'un seul steak à 2, 3 ou 4.

Dans un menu caché, le Whopper peut même avoir 5 steaks

Avec ces 3 nouveaux Whopper version XXL, Burger King (qui avait volontairement dévoilé le pire burger du monde) a ainsi imaginé son plus gros burger. Mais son Whopper avec 4 steaks, déjà le plus énorme vendu par l'enseigne, peut être encore plus gros. Comment c'est possible ? La version Stacker 5 Whopper avec 5 steaks, est disponible dans un menu caché. Eh oui, ceux qui ont vraiment la dalle peuvent commander un Whopper avec 5 steaks grillés à la flamme. Une offre secrète donc, et uniquement dispo en Corée du Sud encore une fois, qui devrait ravir les plus gourmands.