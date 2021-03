BTS rejoint #StopAsianHate contre le racisme : "Nous ressentons de la peine et de la colère"

BTS rejoint le mouvement #StopAsianHate : "Nous nous opposons à la discrimination raciale" et "nous condamnons la violence"

Face à la haine contre les asiatiques, de plus en plus de stars s'engagent pour le mouvement #StopAsianHate. Sur Twitter, le groupe BTS a décidé de montrer son engagement en utilisant le hashtag. Les Bangtan Boys ont posté un long message en coréen et en anglais pour afficher leur soutien. "Nous envoyons nos plus sincères condoléances à ceux qui ont perdu des gens qu'ils aimaient. Nous ressentons de la peine et de la colère" ont écrit les membres de BTS, "ce que notre voix doit transmettre est clair. Nous nous opposons à la discrimination raciale. Nous condamnons la violence. Vous, moi et nous avons tous le droit d'être respectés. Nous ferons front ensemble".