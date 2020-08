Brooklyn Nine-Nine : en attendant la saison 8, découvrez le remake québécois !

Eh non, il n'y a pas qu'en France qu'on adore adapter des séries étrangères. Si nous aurons bientôt droit à une adaptation de This is Us sur TF1 après celles de The Fall avec Insoupçonnable ou de Doctor Foster avec Infidèle, les québécois pourront bientôt découvrir le remake de Brooklyn Nine-Nine. Intitulée Escouade 99, la série débarquera en septembre au Canada.

Escouade 99, le remake de Brooklyn Nine-Nine

C'est la première fois que Brooklyn Nine-Nine a droit à un remake à l'étranger et c'est donc le Québec qui a décidé d'adapter la comédie que vous pouvez voir en France sur Netflix. A en croire la première bande-annonce à voir ci-dessous, Escouade 99 s'annonce presque comme un copié-collé de la série originale puisque plusieurs blagues du pilote sont reprises dans cette version en français. Au casting, on retrouvera Mickaël Gouin, Widemir Normil, Mylène Mackay, Bianca Gervais, Fayolle Jean Jr, Guy Jodoin, Léane Labrèche-Dor, Jean-Marc Dalphond et Louis Champagne. Escouade 99 sera disponible le 17 septembre au Québec.