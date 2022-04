Brooklyn Beckham et Nicola Peltz mariés : les photos de la cérémonie et de la sublime robe dévoilées

Et un Beckham marié, un ! Parents de quatre enfants dont trois fils, l'ex-star du foot David Beckham et l'ancienne Spice Girls Victoria Beckham ont dû prendre un sacré coup de vieux ce week-end. A seulement 23 ans, leur fils aîné Brooklyn s'est fait passer la bague au doigt ! Après une relation avec Chloë Moretz et d'autres avec les mannequins Sonia Ben Ammar, Lexi Wood et Hana Cross, le jeune homme a craqué pour l'actrice Nicola Peltz (27 ans) avec qui il est en couple depuis début 2020.

Brooklyn Beckham et Nicola Peltz se sont dits oui !

C'est ce samedi 9 avril 2022 que Nicola Peltz et Brooklyn Beckham se sont mariés. La cérémonie n'a pas eu lieu en Angleterre mais aux Etats-Unis d'où est originaire l'actrice. Les amoureux se sont dit oui sur le domaine de Nelson Peltz (le très riche papa de Nicola) à Palm Beach en Floride. Un événement couvert par le magazine British Vogue qui a photographié la cérémonie. Ce dimanche 10 avril, au lendemain de cette journée mémorable, les deux amoureux n'ont pas manqué de poster des images du mariage. Et franchement, on veut la même robe que Nicola Peltz ! Signée Maison Valentino, elle comprenait une traine pas très pratique mais sublime.