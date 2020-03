Booba s'engage activement contre le coronavirus via un reportage utile et documenté

292. C'est le nombre de nouveaux décès dus au covid-19 enregistrés à l'hôpital en France ces dernières 24h. Au total, chez nous, 2606 personnes en sont mortes depuis le début de la pandémie, et 40 174 ont été contaminées. Une situation très grave, face à laquelle de nombreuses personnes se mobilisent, depuis les hôpitaux, les supermarchés, ou encore depuis chez soi. Parmi elles, Booba. Depuis le début de la crise, le rappeur se sent plus que jamais concerné par la lutte contre la propagation du virus et s'implique à fond.

Quelques jours après avoir partagé des images de sa fille Luna en train de fabriquer des masques pour le personnel soignant ou après avoir affiché son soutien au professeur Didier Raoult, le Duc de Boulogne a lancé une émission spéciale intitulée "Corona Time". Le but de celle-ci : sensibiliser au maximum ses abonnés au coronavirus, à ses dangers et aux moyens de le contrer.

Booba lance "Corona Time", une émission dédiée à la lutte contre le coronavirus

"On a décidé de faire cette émission pour aider du mieux qu'on peut, faire comprendre à la population que l'heure est très grave, qu'il y a beaucoup de gens qui meurent, qu'il y a beaucoup de gens qui vont mourir malheureusement et que la seule solution, c'est de rester confiné", explique-t-il, avant d'ajouter "C'est l'heure d'être confinés, c'est l'heure d'être solidaires, c'est l'heure d'être vrais, c'est l'heure d'aider son prochain, c'est l'heure d'aider ses parents, c'est l'heure de s'aider soi-même, c'est l'heure de protéger ses enfants. C'est une question de vie ou de mort malheureusement, et c'est réel."

Pour cela, l'interprète de "Blanche" fait appel à plusieurs intervenants comme Ben, médiateur de rue à Nanterre et Bernard Squarcini, ancien directeur du renseignement français, qu'il interviewe tel un vrai journaliste. Une émission qui nous fait découvrir une facette différente d'Élie Yaffa, bien décidé à user de sa notoriété pour "sensibiliser les gens" : "Là on n'est pas dans le rap on n'est pas dans la musique, on n'est pas dans les clashs. On est dans l'humain".