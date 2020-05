Blacklist saison 7 : découvrez la remplaçante de Samar

Un peu plus d'un an après sa diffusion aux Etats-Unis, la saison 6 de Blacklist est arrivée sur Netflix. Au programme ? 22 épisodes mouvementés pour Red (James Spader), Liz (Megan Boone) et les autres. Mais surtout un gros départ !

Pourquoi Mozhan Marnò a-t-elle quitté Blacklist ?

C'est dans l'épisode 14 de la saison 6 de Blacklist que Samar Navabi a fait ses adieux à la série. Arrivée dans la saison 2, l'agent du FBI a quitté le pays, abandonnant Aram afin de le protéger. Mais pourquoi Mozhan Marnò a-t-elle quitté la série ? C'est l'actrice qui a décidé de faire ses adieux au show. Sur Instagram, elle avait confié lors de la diffusion de son dernier épisode : "L'été dernier, j'ai décidé que j'étais prête pour mon prochain chapitre et les producteurs ont très gracieusement accepté ma demande de quitter la série". C'est donc pour se consacrer à d'autres projets que l'actrice a décidé de faire ses adieux au show.

L'agent Park débarque pour remplacer Samar

C'est dans la saison 7 que l'équipe va accueillir un nouveau membre pour remplacer Samar. Son nom ? Alina Park. Elle va faire son arrivée auprès de Liz et Ressler (Diego Klattenhoff) dans l'épisode 6 et ça ne sera pas très facile pour elle de s'intégrer ! Pour incarner Park, l'équipe de la série a recruté Laura Sohn que l'on avait pu voir précédemment dans God Friended Me et NCIS : Nouvelle Orléans. Blacklist marque son premier grand rôle. Alina Park sera d'ailleurs de retour pour la saison 8, déjà commandée par la chaîne NBC, où elle sera encore plus présente !