Birds Of Prey : Margot Robbie tease le retour du Joker face à Harley Quinn (Interview)

Fan de Cardi B et interdite de tatouages

Margot Robbie nous évoque aussi son expérience de tatoueuse (elle s'était amusée à tatouer ses partenaires sur Suicide Squad) et pourquoi elle est aujourd'hui interdite de tatouage, elle nous révèle aussi son moment le plus embarrassant sur le tournage ("il y a toujours quelque chose qui glisse quand il ne faut pas") et ce que DC a changé dans sa vie...

On apprend aussi qu'elle adore Cardi B, manger des burgers et boire des shooters avec les Birds Of Prey. Tout est à découvrir en vidéo ci-dessus.

Birds Of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn, actuellement au cinéma.