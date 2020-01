Billie Eilish déprimée par sa célébrité, elle s'imaginait mourir avant ses 17 ans

Billie Eilish se confie sur sa dépression

Toujours se méfier des apparences. Si Billie Eilish semble avoir la vie parfaite depuis quelques années, la chanteuse vient d'affirmer dans l'émission The Gayle King Grammy Special, diffusée ce jeudi 23 janvier sur CBS aux USA, être revenue de loin. Interrogée sur son état mental suite à sa célébrité soudaine, la jeune femme a en effet confié : "Je ne veux pas paraître trop sombre, mais sincèrement, je ne pensais pas que j'atteindrais mes 17 ans".

Oui,l'interprète de 'Everything I wanted' a véritablement vécu une année 2018 traumatisante, "J'étais si malheureuse. Je n'avais plus aucune joie en moi", la faute notamment aux changements dans sa vie occasionnés par son succès. Plus elle était connue et plus ses amis, incapables de gérer cette notoriété, s'éloignaient.

La chanteuse s'imaginait déjà mourir

Résultat, en même temps qu'elle se faisait suivre partout par des hordes de fans, Billie Eilish ne se sentait jamais aussi seule et isolée du monde. A tel point que l'idée de continuer à vivre comme ça lui paraissait insupportable : "Je me souviens d'une fois à Berlin. J'étais seule dans ma chambre d'hôtel et il y avait une fenêtre. Je me souviens que je pleurais parce que je pensais à la façon dont j'allais mourir. Je voulais le faire".

Près de 2 ans plus tard, la chanteuse nommée aux Grammy Awards et future représentante de James Bond va mieux et tente à son tour de sauver les personnes qui se trouvent dans le même état. Face à ses fans qui ne se sentent pas toujours bien, elle assure, "Je les prends par les épaules et je leur dis 'S'il te plait, prend soin de toi, sois gentil avec toi. Ne va pas plus loin, ne te fais pas plus de mal".

Et pour ceux qui se posent la question, Billie Eilish l'a confirmé, la chanson 'bury a friend' et ses paroles comme "Je veux en finir avec moi-même" était bien sincère et autobiographique.