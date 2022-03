Big Mouth : avant la saison 6, voici la bande-annonce du spin-off, Human Resources

En 2018, Netflix trouvait la parade parfaite pour évoquer la puberté de façon cash : Big Mouth à mettre sur la liste des séries animées qui ne sont pas faites pour les enfants. On y suit des collégiens qui luttent contre leurs hormones et les changements de la puberté, guidés par les "Hormone monster". Au fil des saisons, en plus des humains, les épisodes ont dévoilé plusieurs autres montres comme les Sorciers de la honte, Tito le moustique de l'Angoisse ou encore Kitty. Ce sont ces "monstres" qui sont au coeur du premier spin-off de la série.

Human Resources se dévoile dans une bande-annonce

Alors que Human Resources arrive le 18 mars sur Netflix, la plateforme vient de dévoiler la bande-annonce qui en dit plus sur ce qui nous attend. On y découvre que l'action sera centrée sur Emmy, nouvelle recrue de l'équipe. Papillon d'amour, elle va faire face à une mission délicate face à une jeune maman en plein baby blues. Mais Human Resources nous permettra aussi de retrouver certains personnages de Big Mouth comme Maury, Connie et le Sorcier de la Honte. Des nouveaux sont aussi au programme !

Créée par la team de Big Mouth, cette série va donc plonger aux origines des monstres aidant les humains de la série originale. Avec encore, évidemment, des sujets forts et beaucoup d'humour. Côté casting vocal ? On retrouve Nick Kroll (co-créateur qui double Maury et d'autres personnages de la série originale), Maya Rudolf (Connie), Keke Palmer (Rochelle), Bobby Cannavale (Gavin), Thadiwe Newton (Mona), Jean Smart (Kitty) et même Hugh Jackman !