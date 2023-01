Bientôt un bébé de plus chez Les Marseillais ? Une candidate serait enceinte !

C'est le baby boom chez Les Marseillais ! Julien Tanti est le premier des fratés à être devenu papa et Kévin Guedj, Thibault Garcia, Nacca et Benjamin Samat ont rapidement suivi le pas. Récemment, on a appris que c'était au tour de Paga et Giuseppa d'attendre un bébé.

"Après ces 3 longs mois... On a la chance et le coeur rempli d'émotion, d'excitation, mais surtout d'un bonheur infini de pouvoir vous annoncer que nous attendons le fruit de notre amour qui aujourd'hui ne fait que la taille d'un petit kiwi mais prend déjà une gigantesque place dans notre vie mais surtout dans notre coeur tout entier...", se sont réjouis les futurs parents sur Instagram, avant d'ajouter : "On voulait partager ça avec vous car depuis maintenant quelque années vous faites partie de notre vie, de notre quotidien, et nous avons la chance de pouvoir avoir deux communautés bienveillantes avec qui nous voulons vivre toutes nos meilleures expériences, meilleures aventures et notre futur plus belle rencontre avec l'être qui changera notre vie à tout jamais".

Bientôt un deuxième enfant pour Eloise et Nacca ?

Mais la famille des Marseillais pourrait encore s'agrandir ! En effet, alors que Nacca et Eloise Appelle ont donné naissance à une petite fille en mai 2022, il se murmure qu'ils pourraient attendre leur deuxième enfant. Il y a quelques jours, celle qui a rejoint le casting de Mamans et célèbres a fêté ses 25 ans avec ses proches. Un événement qu'elle a évidemment partagé sur ses réseaux sociaux et une blogueuse a remarqué un détail intriguant.