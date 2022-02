Benjamin Ledig : twerk en crop top à l'église, le Tiktokeur s'explique, "Je dénonçais quelque chose"

Il y a quelques jours, deux vidéos TikTok très particulières de Benjamin Ledig (90 000 abonnés) et Queen Paul (3 millions d'abonnés) ont fait le tour des réseaux sociaux et se sont retrouvées au centre d'une polémique. En cause ? Le duo se mettait en scène en train de danser en crop top dans l'église Saint-Paul-Saint-Louis (IVe arrondissement de Paris), devant un crucifix, mais également en train de mimer une fellation.

Deux vidéos rapidement dénoncées par le diocèse de Paris qui a demandé leur suppression sous peine de poursuites judiciaires, mais qui a également entraîné une vague de harcèlement à l'encontre des deux influenceurs. En quelques heures, le duo - accusé de blasphème et de comportement inacceptable, a en effet été visé par de nombreuses insultes et menaces de mort sur Twitter et TikTok notamment, mais a également été victime d'agressions physiques dans un bar.

Benjamin Ledig s'explique sur ses vidéos à l'église

Une escalade de violence inquiétante qui a rapidement dépassé Benjamin Ledig. Tandis que son ami a été contraint de supprimer ses contenus sur Instagram face à la montée de cette haine, lui se retrouve désormais incapable de sortir librement de chez lui sans risquer de se faire agresser. Face à cela, le jeune homme s'est donc rendu sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8) ce vendredi 18 février 2022 afin de s'expliquer et mettre les choses au clair sur ce bad buzz.

Première révélation ? Selon lui, ces vidéos n'étaient pas gratuites mais servaient à dénoncer quelque chose de problématique. "Je dénonçais quelque chose en postant la vidéo. Depuis que je suis sur les réseaux, ça fait deux ans que je reçois très souvent des [messages] de gens qui me disent que je devrais rentrer dans le droit chemin, que Dieu devrait me guider... a-t-il confessé. On va très souvent faire appel à la religion parce que j'ai des relations avec des hommes ou parce que je m'habille avec des vêtements féminins. Et là j'avais envie de faire un affront à toutes ces réflexions que j'avais. (...) Je voulais dénoncer l'homophobie à travers cette vidéo".

De fait, alors que certains chroniqueurs de l'émission - peu convaincus par son discours, l'ont surtout accusé de bêtise et d'avoir voulu faire le buzz, l'influenceur s'est défendu en soulignant que rien n'avait vraiment été préparé, "On voulait rigoler tous les deux. On était seuls. L'église était vide. Au début il n'y avait pas l'intention de la poster ensuite. C'était impossible de penser qu'il y aurait une telle réaction".