Batwoman saison 2 : Black Mask débarque à Gotham, un lien avec Kate Kane ?

Black Mask débarque

Teasé depuis plusieurs mois, un grand méchant de l'univers DC va enfin faire son apparition dans Batwoman. Tandis que la saison 2 - actuellement diffusée sur la CW aux USA, est déjà particulièrement chargée, les scénaristes vont en effet mettre en scène l'arrivée du célèbre Black Mask.

Malheureusement, si ce vilain est récemment apparu dans le film Birds of Prey et que l'on sait que le Arrowverse partage son univers avec le DCEU (poke le crossover Flash x Flash dans Crisis on Infinite Earths), n'espérez pas voir Ewan McGregor y reprendre son rôle. D'après les informations de Deadline, c'est l'acteur Peter Outerbridge (vu dans Nikita) qui incarnera ce nouveau personnage (voir ci-dessus).

Une version prometteuse

Concernant ce Black Mask, on peut déjà s'attendre à une version absolument géniale du personnage. Selon le site américain, le nouveau méchant de la série jouera un double jeu passionnant à l'écran. Ainsi, il sera "Roman Sionis le jour, aka un CEO pragmatique et charismatique qui se fait passer pour le "chevalier blanc" de Gotham envers son système corrompu", tandis que la nuit, derrière son masque, "il apparaîtra comme un génie du crime avec une haine profonde envers The Crows et les héros masqués, prêt à détruire Gotham par vengeance".

Pour l'heure, il est encore trop tôt pour savoir s'il sera lié au grand retour de Kate Kane, mais quand on sait qu'il "aura un rôle majeur dans l'histoire du reste de la saison" - à l'instar du comeback de la cousine de Bruce Wayne, on peut facilement l'imaginer se cacher derrière ce twist. Après tout, quoi de mieux que l'utilisation d'une Kate Kane altérée pour chambouler les certitudes de la ville et de ses protecteurs.