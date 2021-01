Batwoman saison 2 : un grand méchant de Birds of Prey au casting pour affronter Ryan Wilder

Ryan Wilder va vite l'apprendre à ses dépens, être une super-héroïne dans les rues de Gotham n'a rien d'une partie de plaisir. Alors que le personnage incarné par Javicia Leslie succèdera à Kate Kane sous le costume de Batwoman lors de cette saison 2, elle sera surtout confrontée à de terribles adversaires lors des prochains épisodes de la série.

Deux méchants pour le prix d'un

Auprès de EW, Caroline Dries - la showrunneuse, l'a révélé, "Nous avons deux gros méchants cette année". Au programme ? Sans grande surprise, c'était déjà teasé l'an passé, "Il y a cette femme Safiyah [qui sera interprétée par Shivaani Ghai, ndlr], qui est en quelque sorte le talon d'Achille d'Alice" (voir dans notre diaporama). Interrogée sur son personnage, Ghai a par ailleurs précisé, "Elle ne ressemble pas à ce que l'on pouvait imaginer en saison 1. Elle apparait comme quelqu'un de finalement charmante, gentille. Elle a un vrai attachement pour Alice. Vous découvrirez à mesure que la saison avancera qu'il y a une relation bien plus profonde entre elles".

Et ensuite ? C'est du côté du film Birds of Prey que l'équipe créative semble s'être tournée. La créatrice de Batwoman l'a en effet précisé, "Enfin, avec la présence de la False Face Society, on va voir en action le leader de ce gang, à savoir Black Mask, un peu plus tard dans la saison". Malheureusement, non, le personnage ne sera pas incarné par Ewan McGregor, comme c'était le cas au cinéma pour le film solo d'Harley Quinn (Margot Robbie).

Le grand combat de Ryan Wilder

A l'heure actuelle, on ne sait pas encore qui se cachera sous ce masque, mais Caroline Dries a promis que Ryan Wilder ne lui fera aucun cadeau, "Batwoman mène une espèce de vendetta particulière contre la False Face Society, car l'idée même que la drogue s'implémente dans la ville sans que personne ne fasse quoi que ce soit la met en colère".

Et pour cause, si Ryan Wilder "n'a jamais utilisé de drogue", elle sait que c'est ce genre de produits qui alimentent les inégalités et les injustices sociales qu'elle veut combattre, "Elle a été dans une relation avec quelqu'un qui utilisait de la drogue et c'est ce qui a amené Ryan a finir derrière les barreaux. Et c'est cette réalité qu'une femme innocente comme Ryan et qu'une autre, blanche, n'aient pas la même peine, qui la porte. C'est une énorme partie de son passé, ses valeurs, que l'on explorera cette année".

A noter que pour mener à bien son combat contre Black Mask, elle devra notamment affronter le célèbre Victor Zsasz. Et là non plus, ça ne sera pas une partie de plaisir.