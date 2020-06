Batman Begins diffusé sur Fortnite : pourquoi c'est une fausse bonne idée

Cela fait quelques mois maintenant que Fortnite a cassé les codes de son concept initial et n'est plus un simple jeu vidéo. On a pu le découvrir ces dernières semaines, ce jeu développé par Epic Games a récemment créé l'événement en organisant un incroyable concert de Travis Scott, puis en y dévoilant la bande-annonce du film Tenet. Fort de ces succès, Fortnite va réitérer cet exploit en offrant une nouvelle expérience improbable à ses utilisateurs : la possibilité de (re)découvrir le film Batman Begins ce vendredi 26 juin 2020 à 7h et 19h en France. Du côté de la Belgique et du Canada, c'est Le Prestige qui sera proposé à 9h et 15h, là où les USA auront le droit à Inception. Une bonne idée ? Pas vraiment.

Une projection trop mouvementée

Qu'on se le dise, il s'agit-là d'un gros coup marketing, et à l'approche de la sortie en salles de Tenet (le 31 juillet 2020), Christopher Nolan s'offre une pub magistrale en rappelant au public ce qu'il sait faire. Néanmoins, si l'on se place uniquement dans la peau d'un spectateur, un tel événement n'a absolument aucun intérêt. Dans son communiqué, Epic Games déclare, "Nous pensons que l'idée de vous réunir avec vos amis et votre famille à la Fête royale [c'est le lieu qui sert à de tels événements sur la map du jeu, ndlr] pour regarder un film est à la fois puissant et excitant".

Or, pensez-vous sincèrement qu'il sera possible d'apprécier de tels films en direct du jeu ? On a pu le découvrir avec le concert de Travis Scott ou la présentation de Tenet, afin d'assister à de tels événements, les joueurs doivent logiquement utiliser leurs avatars. Problème, ils semblent incapables de rester immobiles plus de deux minutes et en profitent à chaque fois pour faire un peu n'importe quoi sur place en bougeant, courant, sautant, dansant, balançant des trucs devant ou en se parant de tenues ultra lumineuses particulièrement distrayantes. Et si ce n'était pas vraiment dérangeant pour le concert (ça faisait partie de l'ambiance), ça l'est un peu plus pour une projection. De fait, si vous en avez déjà marre d'entendre quelqu'un manger du pop-corn au cinéma, de vous prendre des coups dans votre fauteuil ou de voir un mec trop grand s'asseoir devant vous, n'espérez pas vivre une projection plus tranquille à l'intérieur de Fortnite.

Un faux partage

Par ailleurs, pour ceux qui s'imaginent déjà partager cette projection avec de grosses communautés et commenter le moindre truc sur des chats, le communiqué le précise, cette diffusion exceptionnelle est soumise à différentes lois, "souvenez-vous que, comme pour tout cinéma, il est interdit de diffuser ou d'enregistrer ces films pendant leur diffusion. (...) Toute rediffusion en direct ou vidéo de ces films sera soumise aux lois et régulations contre le piratage." Autrement dit, ne comptez pas vivre une telle séance de ciné improvisée en compagnie de vos streamers préférés sur Twitch. Oui, tout de suite, ça casse un peu le délire de la "grande fête".

Des conditions limitées

Enfin, si le visionnage de films ou séries sur téléphones portables est de plus en plus démocratisé, on a ici du mal à imaginer une projection appréciable à la juste valeur des films. Et pour cause, ils seront projetés sur un petit écran installé dans le jeu, lui-même projeté sur un écran de PC / une télé plus ou moins grand(e) chez vous. Et on est gentil, on ne parle même pas de la qualité du débit Internet qui sera nécessaire pour ne pas voir flou. Dans de telles circonstances, il apparaît donc difficile d'apprécier pleinement les scènes de combat dans Batman ou les effets spéciaux incroyables dans Inception qui font pourtant tout l'intérêt de ces oeuvres.

Alors certes, c'est gratuit, c'est original et c'est marrant de voir Fortnite sortir de tels concepts, mais est-ce que c'est vraiment utile et incontournable ? Comme dirait l'autre, "la question est vite répondue".